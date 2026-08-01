„Eine der wichtigsten…“: Große Trauer um Karin Kathrein

Die unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnete Theaterkritikerin wurde am 7. Juni 1938 in der Bundeshauptstadt geboren. Dort hat Karin Kathrein über Jahrzehnte das österreichische Theater „mit außergewöhnlicher Fachkenntnis, analytischer Schärfe und großer Leidenschaft begleitet“, trauert nun etwa Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler um die Verstorbene.

Karin Kathrein hat „maßgeblich dazu beigetragen…“

Sie habe zudem als langjährige Vorsitzende der Jury des Nestroy-Theaterpreises „maßgeblich dazu beigetragen, herausragende künstlerische Leistungen sichtbar zu machen und zu würdigen“. Kaup-Hasler bezeichnet sie daher als „eine der wichtigsten Theaterkritikerinnen des Landes“ und spricht der Familie und den Angehörigen der Verstorbenen ihr Mitgefühl aus.