Dieses Wetter bringt der Sonntag den Wienern

(Fast) Sonne pur bei bis zu 34 Grad: Dieses Wetter erwartet die Wiener am Sonntag, 2. August 2026. Zwischendurch können zwar immer wieder auch Quellwolken durchziehen, diese bleiben aber harmlos.

Der Sonntag, 2. August 2026, wird in Wien häufig Sonnenschein bringen. Gleichzeitig können sich bis zum Abend aber auch immer wieder ein paar harmlose Quellwolken bemerkbar machen. Die GeoSphere Austria beruhigt jedoch: „Insgesamt bleibt die Schauer- und Gewitterneigung auch am Nachmittag gering.“ Der Wind wird in der Bundeshauptstadt aus Nord bis Ost kommen und schwach bis mäßig wehen. Die Temperaturen starten in der Früh bei 21 Grad und steigen tagsüber auf bis zu 34 Grad an, wissen die Meteorologen abschließend.