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Bild auf 5min.at zeigt einen Mann nachts vor einer Tankstelle
Der versuchte Raubüberfall ereignete sich am späten Samstagabend im 23. Wiener Gemeindebezirk.
23.Bezirk/Wien
02/08/2026
Fahndung läuft

Angestellter vertreibt bewaffneten Räuber aus Tankstelle

Ein bewaffneter Unbekannter bedrohte am späten Samstagabend den Angestellten einer Tankstelle. Weil der Mitarbeiter die Herausgabe verweigerte, flüchtete der Täter.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle ist es am späten Samstagabend, dem 1. August 2026, gegen 23 Uhr im 23. Wiener Gemeindebezirk gekommen. Wie die Polizei berichtet, betrat ein bislang unbekannter Mann den Eingangsbereich der Tankstelle. Dort zog er eine Schusswaffe, richtete sie auf den Angestellten und forderte diesen auf, ihm das Bargeld aus der Kassa auszuhändigen.

Angestellter schickt Räuber fort

Der Tankstellen-Mitarbeiter ließ sich von der Bedrohung jedoch nicht einschüchtern: Er verweigerte die Herausgabe des Geldes. Stattdessen forderte er den bewaffneten Mann dazu auf, die Tankstelle umgehend zu verlassen. Der Unbekannte gab daraufhin auf und ergriff ohne Beute die Flucht.

Fahndung der Polizei läuft

Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Die Ermittlungen zur Ausforschung des bislang unbekannten Tatverdächtigen sind derzeit im Gange.

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