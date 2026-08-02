63-Jähriger zu Besuch bei Kollegen – da hört er, dass sein Motorrad gestartet wird

Es war Samstagnachmittag, am 1. August 2026 gegen 14 Uhr, als ein 63-jähriger Mann zu Besuch bei einem Kollegen war. Da hörte er plötzlich das Starten des Motors sowie das Auslösen der Alarmanlage seines Motorrades. Er rannte umgehend auf die Straße und bemerkte dort einen Unbekannten, der sich an seinem Motorrad zu schaffen machte, berichtet die Polizei nun.

Tatverdächtiger festgenommen

Der 63-Jährige rief sofort die Polizei und konnte den Tatverdächtigen auch bis zum Eintreffen der Beamten an der Flucht hindern. Diese stellten vor Ort in der Kudlichgasse dann fest, dass die Gepäckbox sowie der Sitz des Motorrades aufgebrochen waren. Zudem hingen mehrere Kabel aus dem Fahrzeug heraus. Als man den Tatverdächtigen, ein 30-jähriger Iraker, durchsuchte, konnte man mehrere Gegenstände sicherstellen, die dem Motorradbesitzer gehörten. Der 30-Jährige wurde festgenommen.