Streit eskaliert: 33-Jähriger schlägt mit Glasflasche auf Kontrahenten ein

In der Wiener Leopoldstadt ist es kurz vor Mitternacht, am 1. August 2026, zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden soll den Kontrahenten sogar mit einer Glasflasche geschlagen haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.50 Uhr in der Praterstraße im zweiten Wiener Bezirk. Zeugen hatten den Streit mitbekommen und die Polizei gerufen. Einer der beiden hat dem jeweils anderen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Nachdem diese zerbrochen ist, soll er außerdem noch versucht haben, auf ihn im Kopf- bzw. Gesichtsbereich einzustechen.

Beide Männer vorläufig festgenommen

Das Opfer, ein 33-jähriger Tunesier, wurde von den Beamten verletzt am Tatort gefunden und schließlich der Berufsrettung zur weiteren Versorgung übergeben. Der Tatverdächtige war zwischenzeitlich geflüchtet, konnte aber nach kurzer Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelte es sich um einen 31-jährigen Österreicher, der ebenfalls zahlreiche Verletzungen aufwies. Die Polizei geht daher in einer Aussendung von einer gegenseitigen Körperverletzung aus, weshalb auch der 33-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Warum es zum eskalierenden Streit gekommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.