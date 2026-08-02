Taxi-Verfolgung: Schaulustige lenken Polizei ab, 22-Jähriger kann flüchten

Um den Mann hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet, er dürfte wegen seiner starken Alkoholisierung gestürzt sein und sich dabei verletzt haben. Die Beamten haben sofort Erste Hilfe geleistet, als plötzlich ein unbeteiligter Mann kam und begann, die Polizisten lautstark anzuschreien, zu beschimpfen, mit den Händen zu gestikulieren und versuchte wiederholt, zum verletzten Mann zu gelangen.

Menschentraube wurde immer größer

Der Aufforderung, die Erste-Hilfe-Leistung nicht zu behindern, kam der 22-Jährige mehrfach nicht nach. Daher sprachen die Polizisten die Festnahme aus. Doch auch diese nahm er nicht einfach so hin und wehrte sich heftig, weshalb Körperkraft angewendet werden musste. Mittlerweile hatte sich eine noch größere Menschentraube an Schaulustigen gebildet. Die Beamten waren dadurch kurz abgelenkt, was der Festgenommene nutzte und die Flucht ergriff.

Schreckschuss wurde abgegeben

Die Polizei hat unverzüglich die Verfolgung aufgenommen, konnte den Flüchtenden erst jedoch nicht einholen. Ein weiterer Beamter blieb derweil am ursprünglichen Einsatzort zurück und kümmerte sich um den Verletzten, bis die Berufsrettung eintraf. Im Zuge der Verfolgung wurde sogar ein Schreckschuss abgegeben, wovon sich der 22-Jährige aber nicht beeindrucken ließ. Ein Taxilenker wurde auf die Situation aufmerksam und bot den Polizisten seine Hilfe an. So ging die Verfolgung also mit dem Taxi weiter, ehe der Flüchtende in ein leerstehendes Haus lief und darin verschwand.

22-Jähriger verletzt sich bei Sprung in Grube

Im zweiten Stock fanden sie eine zerrissene Plane und dahinter eine etwa drei bis vier Meter tiefe Grube, in die der 22-Jährige gesprungen sein dürfte. Er hatte sich dabei aber verletzt. Als die Beamten ihm in die Grube nachkamen, richtete er sich aber plötzlich wieder auf und versetzte einem der Polizisten einen kräftigen stoß, wodurch dieser gegen eine Mauer geschleudert wurde. Ein weiterer Fluchtversuch endete bei einem zweiten Beamten, der den Serben schließlich festnahm. Er wird außerdem straf- und verwaltungsstrafrechtlich angezeigt.