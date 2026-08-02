Schuss aus Wiener Wohnung: 15-Jährige verletzt, Jugendlicher gesteht

Die Jugendliche war gemeinsam mit Freundinnen gerade im Innenhof einer Wohnhausanlage, als sie plötzlich von einem Projektil am Arm getroffen und verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, erlitt sie bei dem Vorfall eine blutende Wunde. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten die Wohnung ausfindig machen, aus der der Schuss vermutlich abgegeben wurde und dort einen 15- und einen 17-Jährigen antreffen. Beide verhielten sich anfangs äußerst unkooperativ, gaben aber schließlich zu, dass der 15-Jährige mit einem Luftdruckgewehr auf die Jugendliche geschossen hatte. Zu einem Motiv machte er keine Angabe.

Eisengeschoss aus Wunde der Jugendlichen entfernt

Als die Beamten schließlich die Wohnung durchsuchten, stellten sie das Luftdruckgewehr, mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke und einen Würgedraht sicher. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen, die 15-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Operation wurde ein so genanntes „Diabolo“-Eisengeschoss aus der Wunde der Jugendlichen entfernt und sichergestellt.