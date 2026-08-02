Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Berufsrettung Wien in der Nacht von der Seite mit Blaulicht.
Die Berufsrettung brachte die Jugendliche ins Krankenhaus.
Wien / 10. Bezirk
02/08/2026
Rettungseinsatz

Schuss aus Wiener Wohnung: 15-Jährige verletzt, Jugendlicher gesteht

In der Gudrunstraße in Wien-Favoriten wurde eine 15-Jährige Samstagabend, am 1. August 2026 gegen 21.30 Uhr, durch einen Schuss aus einer Wohnung verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Jugendliche war gemeinsam mit Freundinnen gerade im Innenhof einer Wohnhausanlage, als sie plötzlich von einem Projektil am Arm getroffen und verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, erlitt sie bei dem Vorfall eine blutende Wunde. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten die Wohnung ausfindig machen, aus der der Schuss vermutlich abgegeben wurde und dort einen 15- und einen 17-Jährigen antreffen. Beide verhielten sich anfangs äußerst unkooperativ, gaben aber schließlich zu, dass der 15-Jährige mit einem Luftdruckgewehr auf die Jugendliche geschossen hatte. Zu einem Motiv machte er keine Angabe.

Eisengeschoss aus Wunde der Jugendlichen entfernt

Als die Beamten schließlich die Wohnung durchsuchten, stellten sie das Luftdruckgewehr, mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke und einen Würgedraht sicher. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen, die 15-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Operation wurde ein so genanntes „Diabolo“-Eisengeschoss aus der Wunde der Jugendlichen entfernt und sichergestellt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at