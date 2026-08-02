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Wien-Wetter: Am Nachmittag kommen Wolken, es bleibt trotzdem trocken
Bei heißen Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet die Wiener am Montag, 3. August 2026, am Vormittag noch Sonne pur. Am Nachmittag können sich dann harmlose Quellwolken daruntermischen.
In der ersten Tageshälfte präsentiert sich das Wetter in Wien noch allgemein sonnig und trocken. Über Mittag tauchen dann über den Hängen des Wienerwalds einzelne Quellwolken auf. Die Meteorologen der GeoSphere Austria können allerdings beruhigen und wissen: „Die Schauerneigung bleibt bis zum Abend aber gering.“ Der Wind wird vor allem am Nachmittag dann „mäßig“ aufleben und kommt aus südlicher Richtung. Und das alles bei Frühtemperaturen von um die 21 Grad und Nachmittagstemperaturen von bis zu 38 Grad, so die Experten abschließend.
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