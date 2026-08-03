Schock in Wiener Spital: Mann soll Teil seines Geschlechtsorgans gegessen haben

Ein junger Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert und musste sofort operiert werden. Während der Behandlung machten die Ärzte eine verstörende Entdeckung.

Ein außergewöhnlicher medizinischer Notfall sorgt in Wien für Aufsehen. Ein junger Mann soll sich selbst schwere Verletzungen an seinem Geschlechtsorgan zugefügt haben. Im Krankenhaus kämpften Ärzte zunächst darum, sein Leben zu retten.

Mann musste notoperiert werden

Wie „Heute“ berichtet, wurde der junge Mann vor rund zwei Wochen mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Notaufnahme eines Wiener Krankenhauses gebracht. Unter Berufung auf die „Kronen Zeitung“ heißt es, der Patient habe sich Teile seines Penis mit einem Messer abgetrennt. Eine sofortige Notoperation sei notwendig gewesen, um ein Verbluten zu verhindern. Das betroffene Krankenhaus habe den Fall bestätigt.

Ärzte machen verstörende Entdeckung

Im Zuge der Behandlung stellte sich laut dem Bericht heraus, dass der Patient Teile des abgetrennten Geschlechtsorgans gegessen haben soll. Auch diesen Umstand habe das Krankenhaus auf Anfrage bestätigt. Nach mehreren chirurgischen Eingriffen befindet sich der Mann mittlerweile in psychiatrischer Behandlung. Über die genauen Hintergründe des Vorfalls ist bislang wenig bekannt. Dem Bericht zufolge dürfte jedoch eine schwere psychische Erkrankung eine Rolle gespielt haben.

Hintergründe noch unklar

Die „Krone“ weist unterdessen darauf, dass schwere psychische Erkrankungen oder der Konsum starker Drogen in vergleichbaren Fällen mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen und einem Verlust des Realitätsbezugs verbunden sein können. Ob dies im konkreten Fall tatsächlich zutrifft, ist derzeit allerdings nicht geklärt. Der Patient werde derzeit weiterhin medizinisch und psychiatrisch betreut.