Nach Tod von Geschäftsführer: Bekannter Gastro-Betrieb meldet Insolvenz an

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun bekanntgibt, wurde über das Vermögen der Christian Wukonigg GmbH ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens eingebracht. Betrieben wird das Café Engländer in Wien.

Seit 2002 betreibt man das Café Engländer in der Wiener Innenstadt, nun musste man die Pleite eingestehen. Und das nur rund einen Monat nach dem Tod des bisherigen Geschäftsführers und Mitgesellschafters. Die vom Handelsgericht bestellte Notgeschäftsführerin war zuvor nicht vollumfänglich in den Unternehmensbetrieb eingebunden und musste sich erst einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verschaffen. Der AKV dazu: „Ergebnis ist der nunmehrige Antrag auf Sanierung.“

Löhne und Gehälter „teilweise seit Juni 2026 offen“

Betroffen von der Pleite sind zum Zeitpunkt der Antragstellung 30 Dienstnehmer und 47 Gläubiger mit Gesamtforderungen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro. Die Löhne und Gehälter seien laut AKV „teilweise seit Juni 2026 offen“. Das Unternehmen soll allerdings weiter bestehen, eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplans ist dazu angedacht. Den Gläubigern wird dazu eine 20-prozentige Quote angeboten, die binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans zu zahlen ist.

Die Gründe der Insolvenz laut Unternehmen

Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit wird die Finanzierung anderer Unternehmungen, die nicht den erhofften Erfolg erzielten, sowie ein Vermögensabfluss in die Sphäre des ehemaligen Geschäftsführers angegeben, so der AKV. Vermögenswerte hat die Schuldnerin hauptsächlich in Form der typischen Ausstattung eines Cafés. Liegenschaften hat man jedenfalls keine als Eigentum. Der genaue Wert des Anlage- und Umlaufvermögens kann allerdings erst nach Vorliegen einer Inventarisierung sowie der Schätzung eines von der Insolvenzverwaltung noch zu bestellenden Gutachters bekanntgegeben werden.