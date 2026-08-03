Magischer Moment: Extrem seltene weiße Hirschkuh in Wien gesichtet

Eine Tierbeobachtung, die man oft nur einmal im Leben macht: Auf einer Ackerfläche in der Donaustadt gelang dem Naturfotografen Alexander Längauer Mitte Juli die Aufnahme einer nahezu völlig weißen, leuzistischen Hirschkuh.

Leuzismus ist eine seltene Mutation, bei der die pigmentbildenden Zellen fehlen. Das Fell wirkt dadurch weiß, während die Augen – anders als beim Albinismus – normal dunkel bleiben. Leuzistisches Rotwild zählt zu den seltensten Erscheinungen in Österreichs Tierwelt.

Warum die Tiere gefährdet sind

Die auffällige Färbung ist für außergewöhnlichen Wildtiere ein Risiko: Fressfeinde erkennen sie schneller, zudem sind sie sind im Straßenverkehr stärker gefährdet. Innerhalb von Wildtiergruppen werden helle Tiere oft gemieden und sind oft Ziel von Drohgebärden und Rangkämpfen.

Ein echter Glücksfall

„Eine leuzistische Hirschkuh in freier Wildbahn beobachten und fotografieren zu können, ist ein außergewöhnlicher Glücksfall“, sagt Carolina Trcka-Rojas vom Naturschutzbund Österreich. Die Sichtung wurde über die Plattform naturbeobachtung.at gemeldet.