2,5 Promille: „Opfer“ greift plötzlich Polizisten an

Mit aufgeschürften Knien wartete eine Frau auf die Polizei. Wenige Augenblicke später klickten jedoch für sie die Handschellen – und eine Beamtin wurde verletzt.

Ein Polizeieinsatz wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in einem Café hat am Sonntagabend (3. August) in Wien-Simmering eine unerwartete Wendung genommen. Eine Frau, die zunächst als mögliches Opfer galt, griff schließlich die einschreitenden Beamten an.

Frau mit aufgeschürften Knien gefunden

Aber der Reihe nach. Die Polizisten wurden gegen 19.30 Uhr zur Simmeringer Hauptstraße gerufen. Vor Ort trafen sie auf eine Frau mit aufgeschürften Knien, die sich ein Tuch auf die Verletzungen hielt. Als die Beamten sie zum Vorfall befragen wollten, wurde sie laut Polizei zunehmend aggressiv.

„Opfer“ rastet aus

Die augenscheinlich alkoholisierte Frau soll die Polizisten beschimpft und angespuckt haben. Kurz darauf habe sie die Beamten gestoßen und versucht, sie zu kratzen. Die Polizisten nahmen die Frau daraufhin fest. Auch während der Festnahme soll sie weiter um sich geschlagen und getreten haben. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Ein Alkovortest ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Frau befindet sich weiterhin in Haft. Sie wurde mehrfach angezeigt, eine Vernehmung steht noch aus.