Säure-Einbrecher schlagen wieder zu: Jetzt wurden sogar Waffen gestohlen

Mit ätzender Säure sollen Einbrecher derzeit Wohnungstüren in Wien knacken. Jetzt schlugen die Täter erneut zu – und erbeuteten aus einem Tresor sogar zwei Schusswaffen samt Munition.

Eine ungewöhnliche Einbruchsserie beschäftigt weiterhin die Wiener Polizei. Unbekannte Täter sollen Säure einsetzen, um sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen. Nun wurden zwei weitere Fälle in der Donaustadt bekannt – bei einem davon verschwanden auch Schusswaffen und Munition.

Zwei neue Fälle in der Donaustadt

Die jüngsten Taten ereigneten sich laut Polizei zwischen 30. Juli und 2. August in einem Mehrparteienhaus in der Donaustadt. In einem Fall gelangten die unbekannten Täter tatsächlich in eine Wohnung. Dort brachen sie einen Tresor auf und stahlen daraus zwei Faustfeuerwaffen sowie Munition. Bei einer zweiten Wohnung blieb es beim Einbruchsversuch.

Bereits zahlreiche Wohnungen betroffen

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt bereits seit Längerem wegen der ungewöhnlichen Vorgehensweise. Zwischen Februar und April wurden acht gleichgelagerte Fälle in Landstraße, Wieden, Favoriten und Meidling registriert. Im Juni folgten zwei weitere mutmaßlich zusammenhängende Fälle in Margareten und Döbling. Zwischen 17. und 22. Juli kamen schließlich fünf weitere Wohnungseinbrüche in Favoriten hinzu. Nun beschäftigt die Serie auch die Ermittler in der Donaustadt.

Polizei warnt vor gefährlicher Flüssigkeit

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Bewohner Beschädigungen oder eine unbekannte Flüssigkeit an ihrem Türschloss entdecken. Laut Polizei könnte es sich dabei um Salpetersäure handeln, die Haut, Atemwege und Schleimhäute verätzen kann. Die Flüssigkeit sollte keinesfalls berührt werden. Wer bereits damit in Kontakt gekommen ist, soll die betroffene Körperstelle laut Polizei sofort mit klarem Wasser abspülen und dabei weder Seife noch andere Zusätze verwenden. Anschließend soll unverzüglich der Polizeinotruf 133 verständigt werden. Die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern laufen.