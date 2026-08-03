Mit 190 km/h über die Reichsbrücke: 25-Jähriger hatte keinen Führerschein

Die Wiener Polizei wurde in den Sonntagabendstunden, 2. August 2026 gegen 23.15 Uhr, auf einen Raser auf der A22 aufmerksam. Der 25-Jährige war mit bis zu 190 km/h unterwegs.

Die Polizei war auf der A22 gerade in Richtung Knoten Kaisermühlen unterwegs, als sie den Autofahrer bemerkten. Dieser fuhr auf der A22 in den dortigen Kaisermühlentunnel ein und wechselte schließlich auf die Rampe Richtung Reichsbrücke, wo er sein Auto auf 92 km/h beschleunigte, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt gewesen wären.

Durchschnittlich 154 km/h schnell

Doch es wurde noch deutlich schneller. Auf der Reichsbrücke haben die Beamten das Auto nämlich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen, im Zuge der Nachfahrt wurden sogar Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h erreicht. Der Lenker konnte schließlich in der Lassallestraße angehalten werden, wobei sich herausstellte, dass es sich um einen 25-jährigen Deutschen handelte, der über keinen gültigen Führerschein verfügte.

Mehrere Anzeigen trudeln jetzt ein

Das Auto war außerdem ein Mietfahrzeug, das er von einem Bekannten angemietet hat, es kann also nicht vorläufig beschlagnahmt werden, berichtet die Polizei. Sehr wohl wurde dem 25-Jährigen aber die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Zudem wurde er wegen mehrere Verwaltungsübertretungen, insbesondere der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie des Lenkens ohne gültige Lenkberechtigung, angezeigt.