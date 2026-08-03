Bei Schwerpunkt erwischt: E-Scooter konnte 90 km/h schnell fahren

In den Nachmittags- und Abendstunden des 31. Juli 2026 sowie in der Nacht auf Samstag, 1. August 2026, hat die Polizei in der Wiener Donaustadt Verkehrsschwerpunkte mit Augenmerk auf E-Scootern durchgeführt.

Im Zuge der Aktion hat man mehrere E-Scooter-Lenker angezeigt, deren Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Motorleistung bzw. Höchstgeschwindigkeit teils deutlich überschritten haben. Bei einzelnen Fahrzeugen wurden sogar Höchstgeschwindigkeiten von 50 bis 90 km/h gemessen. In zwei Fällen wurden neben den unmündigen Lenkern auch deren Erziehungsberechtigte angezeigt.

E-Scooter hatte Motorleistung von 3.000 Watt

Ein weiterer Lenker wollte unmittelbar vor der Kontrolle fliehen, konnte jedoch unter Anwendung von Körperkraft angehalten werden, berichtet die Polizei weiter. Ein bisher unbekannter E-Scooter-Lenker hat es im Bereich der Wagramer Straße geschafft, vor der Polizei zu flüchten. Während der Flucht warf er den E-Scooter in eine Grünfläche und setzte diese zu Fuß fort. Der E-Scooter hatte übrigens eine Motorleistung von 3.000 Watt.

Auch Verstöße von Auto- und Motorradfahrern festgestellt

Der Eigentümer des Fahrzeugs konnte jedoch nicht ausgeforscht werden, weshalb im Nahbereich gefahndet wurde – erfolglos. Neben den Kontrollen im Rahmen des Schwerpunktes wurden auch Verstöße von Auto- und Motorradfahrern festgestellt. „Diese betrafen unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie das Missachten von Vorschriftszeichen“, so die Polizei abschließend.