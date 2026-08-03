40,1 Grad! Hier war es in Österreich am Montag am heißesten

Obwohl erst für die kommenden beiden Tage das Knacken der 40-Grad-Marke angesagt war, wurde das auch schon am heutigen Montag, 3. August 2026, geschafft. Wo es am wärmsten war, erfahrt ihr hier bei uns.

Gegen 15 Uhr war es am Montag, 3. August 2026, so weit: In Wien Stammersdorf hat die Messstation der GeoSphere Austria 40,1 Grad angezeigt. Damit hat Österreich nach Juni und Juli dieses Jahres auch im August 2026 über 40 Grad zu verzeichnen. Den 40er ebenfalls geknackt hat die Messstation im niederösterreichischen Langenlebarn (Stand 16.35 Uhr). Wo es noch überall sehr heiß war, erfahrt ihr in der folgenden Infobox, wo wir für euch die heißesten Temperaturen des Tages abgebildet haben.

Wo es in Österreich am Montag, 3. August 2026, am heißesten war: Wien Stammersdorf: 40,1 Grad

Langenlebarn (NÖ): 40 Grad

Wien Innere Stadt: 39,9 Grad

Bad Deutsch-Altenburg (NÖ): 39,3 Grad

Wolkersdorf (NÖ): 39,1 Grad

Seibersdorf (NÖ): 38,9 Grad

Stockerau (NÖ): 38,8 Grad

Mistelbach (NÖ): 38,8 Grad

Podersdorf (Burgenland): 38,8 Grad

St. Pölten (NÖ): 38,8 Grad

Wien Hohe Warte: 38,7 Grad

Gänserndorf (NÖ): 38,7 Grad

Mehrere Stationsrekorde geknackt, Dienstag und Mittwoch werden noch heißer

Für die Messstationen in Wien Stammersdorf, Langenlebarn, Wien Innere Stadt, Stockerau, Podersdorf, St. Pölten, Mistelbach, Wolkersdorf und Wien Hohe Warte bedeutet das auch einen neuen Stationsrekord im August, wie man anhand der Daten der GeoSphere Austria erkennen kann. Dabei sollte der Montag eigentlich noch keine 40 Grad bringen, sondern erst der Dienstag und Mittwoch. An diesen beiden Tagen hat die GeoSphere Austria auch rote Hitzewarnungen für den gesamten Nordosten Österreichs ausgerufen. Alles dazu hier: Warnstufe rot für diese Regionen: Enorme Hitze steuert auf Höhepunkt zu. Da dürfte es also aktuellen Prognosen zufolge noch heißer werden. Der Allzeit-Hitzerekord in Österreich – 40,5 Grad in Bad Deutsch-Altenburg im Jahr 2013 – steht jedenfalls ordentlich unter Druck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.08.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert