40 Grad am Dienstag in Wien: Fällt Hitzerekord wieder?

In Wien wird es am Dienstag, 4. August 2026, von früh bis spät strahlend sonnig und extrem heiß sein. Obwohl vereinzelt Schleier- oder Quellwolken durchziehen, fallen diese kaum bis gar nicht ins Gewicht, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Von Süden weht ein lebhafter Wind durch die Stadt, so die Experten weiter. Und die Temperaturen? In der Früh 21 bis 24 Grad, im Laufe des Tages steigen sie dann auf bis zu 40 Grad an. Ob der am Montag, 3. August 2026, aufgestellte Allzeit-Rekord für Wien seit Messbeginn geknackt werden kann, wird sich zeigen. Alles zu den Temperaturen am Montag hier: 40,1 Grad! Hier war es in Österreich am Montag am heißesten.