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Foto auf 5min.at zeigt den Verkehr in Wien
Extreme Temperaturen erwarten die Wiener am Dienstag.
Wien
03/08/2026
Prognose

40 Grad am Dienstag in Wien: Fällt Hitzerekord wieder?

Bei Hitzewarnstufe rot wird es in Wien am Dienstag bis zu 40 Grad heiß. Bei nur geringer bis keiner Bewölkung könnte auch noch einmal der Hitzerekord von nun 40,1 Grad fallen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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In Wien wird es am Dienstag, 4. August 2026, von früh bis spät strahlend sonnig und extrem heiß sein. Obwohl vereinzelt Schleier- oder Quellwolken durchziehen, fallen diese kaum bis gar nicht ins Gewicht, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Von Süden weht ein lebhafter Wind durch die Stadt, so die Experten weiter. Und die Temperaturen? In der Früh 21 bis 24 Grad, im Laufe des Tages steigen sie dann auf bis zu 40 Grad an. Ob der am Montag, 3. August 2026, aufgestellte Allzeit-Rekord für Wien seit Messbeginn geknackt werden kann, wird sich zeigen. Alles zu den Temperaturen am Montag hier: 40,1 Grad! Hier war es in Österreich am Montag am heißesten.

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