Streit auf offener Straße eskaliert: Autofahrer bedroht Hundebesitzer mit Schlagring

Ein freilaufender Hund soll in Wien-Döbling einen heftigen Streit ausgelöst haben. Ein Autofahrer soll dabei einen Schlagring gezogen und den Hundehalter bedroht haben.

Ein Zwischenfall zwischen einem Autofahrer und einem Hundebesitzer hat am Montagnachmittag in Wien-Döbling einen Polizeieinsatz ausgelöst. Auslöser war laut Polizei ein Hund, der die Fahrbahn überquerte und einen Fahrzeuglenker zu einer Notbremsung zwang. Im Anschluss entwickelte sich zwischen den beiden Männern eine heftige verbale Auseinandersetzung.

Autofahrer soll mit Schlagring gedroht haben

Nach Angaben der Polizei soll der 64-jährige Autofahrer aus Deutschland während des Streits einen Schlagring hervorgeholt und den 41-jährigen Hundehalter damit bedroht haben. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Auto vom Einsatzort davon.

Polizei entdeckt weitere verbotene Waffe

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem nahegelegenen Kaffeehaus ausfindig machen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten neben dem mutmaßlich verwendeten Schlagring auch ein Ringmesser. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Außerdem ergab ein Alkotest beim 64-Jährigen einen Wert von 0,68 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn sprach die Polizei zudem ein vorläufiges Waffenverbot aus.

©LPD Wien Die Beamten fanden neben dem mutmaßlich verwendeten Schlagring auch ein Ringmesser.

Anzeigen gegen beide Beteiligten

Der 41-jährige Hundebesitzer wurde wegen eines Verstoßes gegen das Wiener Tierhaltegesetz angezeigt, da sein Hund nicht angeleint gewesen sein soll. Der 64-Jährige muss sich wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie verkehrsrechtlicher Bestimmungen verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er außerdem wegen des Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.