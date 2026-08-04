Streit in Wiener Wohnung endet mit Messerattacke

In Wien-Favoriten ist es in den frühen Montagmorgenstunden, am 3. August 2026 gegen 5.45 Uhr, zu einem Streit zwischen Jugendlichen gekommen. Eine 15-Jährige soll daraufhin zugestochen haben.

Die Polizei wurde zur Wohnung im 10. Bezirk gerufen, weil eine 15-Jährige auf einen 19-Jährigen (beide aus Syrien) mit einem Messer losgegangen und ihm Schnittverletzungen am Oberköper und am linken Arm zugefügt haben soll. Noch ist unklar, wie es zu dem Streit gekommen ist, der junge Mann flüchtete danach jedenfalls aus der Wohnung und rief die Beamten. Er wurde von der Rettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Polizei stellte Küchenmesser sicher

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Sondereinheit WEGA daraufhin die Wohnung betraten, trafen sie auf die ebenfalls verletzte 15-Jährige. Sie hatte eine Schnittverletzung auf ihrem Oberarm, lehnte die Versorgung durch die Rettung aber ab. Zum Tathergang machte sie bisher keine Angaben, die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser – wurde sichergestellt. Sowohl die 15-Jährige als auch der 19-Jährige wurden schließlich wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt, die Ermittlungen laufen.