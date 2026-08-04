85-Jährige attackiert Schwager – dieser flüchtet schwer verletzt

Ein 78-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Dienstag (4. August) trotz schwerer Verletzungen noch selbst ins Stiegenhaus retten und den Notruf wählen können. Laut Polizei soll ihn seine 85-jährige Schwägerin zuvor in seiner Wohnung in Wien-Ottakring angegriffen haben.

Mit Gegenstand zugeschlagen und zugestochen

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau dem 78-Jährigen zunächst mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend soll sie ihm mit einem kleinen Küchenmesser Stichverletzungen im Nacken- und Brustbereich zugefügt haben. Der schwer verletzte Mann verständigte nach seiner Flucht ins Stiegenhaus selbst die Einsatzkräfte. „Er wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht“, schildert die Polizei. Laut Polizei besteht derzeit keine Lebensgefahr.

Tatverdächtige verhielt sich aggressiv

Als Polizeibeamte und die Spezialeinheit WEGA eintrafen, soll sich die 85-Jährige aggressiv verhalten haben. Laut Polizei bewarf sie die Einsatzkräfte mit Gegenständen und bedrohte sie mit einem spitzen Gegenstand. Die Frau wurde festgenommen und anschließend wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Wien stellte die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.