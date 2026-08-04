Ladendetektiv verfolgt mutmaßliche Diebin, wird mehrfach geschlagen

Die Frau soll, so die Polizei, mehrere Getränkedosen in ihren Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne die Waren zu bezahlen. Als der 28-jährige Ladendetektiv die mutmaßliche Diebin anhielt und sie mit dem Vorwurf konfrontierte, habe sich diese heftig gewehrt und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Der Ladendetektiv setzte daraufhin Pfefferspray gegen die Angreiferin ein, woraufhin diese flüchtete.

Beide angezeigt

Anschließend hat der 28-Jährige sie verfolgt und wurde währenddessen mit mehreren der zuvor entwendeten Getränkedosen beworfen, gleichzeitig soll sie auch mehrfach wieder auf ihn eingeschlagen haben. Der Mann wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof konnten die 49-Jährige aus dem Vietnam kurz darauf anhalten und vorläufig festnehmen. Beide wurden durch die Rettung versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen. Die 49-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls angezeigt, der 28-Jährige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung. Die Ermittlungen laufen.