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Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrzeug der Feuerwehr.
Die Berufsfeuerwehr Wien stand vor Ort im Einsatz.
Wien
04/08/2026
Dienstagvormittag

Rohrbruch in Wien sorgt für Wasser-Stopp in Teilen von drei Bezirken

In der Hernalser Hauptstraße ist bei einer Baustelle Dienstagvormittag ein Wasserrohr beschädigt worden, woraufhin einiges an Wasser die Baustelle geflutet hat. Mehrere Haushalte waren zwischenzeitlich ohne Wasser.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Auf einer Baustelle auf der Hernalser Hauptstraße, Ecke Güpferlingstraße, wurde am späten Dienstagvormittag, 4. August 2026, wohl ein Wasserrohr beschädigt. Schon bald stand bei der ganzen Baustelle Wasser, wie Medien berichten. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und musste Pumparbeiten durchführen. In Teilen dreier Wiener Bezirke (14., 16. und 17.) dürfte es daraufhin eine Zeit lang kein Wasser gegeben haben – und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem das Thermometer auch in der Bundeshauptstadt einmal mehr über die 40-Grad-Marke klettern sollte. Immerhin: Mittlerweile scheint die Wasserversorgung wieder hergestellt zu sein.

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