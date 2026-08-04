Rohrbruch in Wien sorgt für Wasser-Stopp in Teilen von drei Bezirken

Auf einer Baustelle auf der Hernalser Hauptstraße, Ecke Güpferlingstraße, wurde am späten Dienstagvormittag, 4. August 2026, wohl ein Wasserrohr beschädigt. Schon bald stand bei der ganzen Baustelle Wasser, wie Medien berichten. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und musste Pumparbeiten durchführen. In Teilen dreier Wiener Bezirke (14., 16. und 17.) dürfte es daraufhin eine Zeit lang kein Wasser gegeben haben – und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem das Thermometer auch in der Bundeshauptstadt einmal mehr über die 40-Grad-Marke klettern sollte. Immerhin: Mittlerweile scheint die Wasserversorgung wieder hergestellt zu sein.