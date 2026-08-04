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/ ©FF Pongau/Stefan Hafner
Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at sieht man einen löschhubschrauber.
Auch ein Polizeihubschrauber steht im Einsatz.
Wien
04/08/2026
Mehrere Notrufe

Großeinsatz: Vegetationsbrand in Wiener Lobau

In der Wiener Lobau ist Dienstagnachmittag, am 4. August 2026, ein Brand ausgebrochen und hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Ein Vegetationsbrand in der Wiener Lobau hält die Einsatzkräfte aktuell auf Trab. In brütender Hitze ist Dienstagnachmittag, am 4. August, ein solcher ausgebrochen. Wie Medien berichten, sind innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, die Floriani rückten daraufhin zum Großeinsatz aus. Mittlerweile wurde auch ein Löschhubschrauber angefordert, der beim Einsatz unterstützt, insgesamt neun Feuerwehren aus Wien und Niederösterreich sind vor Ort. Warum der Brand genau ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar, die extreme Hitze und anhaltende Trockenheit hat aber sicher das seinige dazu beigetragen.

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