Großeinsatz: Vegetationsbrand in Wiener Lobau

Ein Vegetationsbrand in der Wiener Lobau hält die Einsatzkräfte aktuell auf Trab. In brütender Hitze ist Dienstagnachmittag, am 4. August, ein solcher ausgebrochen. Wie Medien berichten, sind innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, die Floriani rückten daraufhin zum Großeinsatz aus. Mittlerweile wurde auch ein Löschhubschrauber angefordert, der beim Einsatz unterstützt, insgesamt neun Feuerwehren aus Wien und Niederösterreich sind vor Ort. Warum der Brand genau ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar, die extreme Hitze und anhaltende Trockenheit hat aber sicher das seinige dazu beigetragen.