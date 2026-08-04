Keine Spur von Regen: Mittwoch wird in Wien wieder brütend heiß

Von der Früh weg scheint in Wien – wie auch schon in den vergangenen Tagen – wieder den ganzen Tag die Sonne. Zusätzlich wird es auch wieder extrem heiß. Die brütende Hitze hat Wien mittlerweile ja schon seit Tagen im Griff. Am Freitag, Montag und Dienstag wurden in der Landeshauptstadt jeweils über 40 Grad gemessen, am Dienstag war es am Ende sogar ein klarer Allzeitrekord in der österreichischen Messgeschichte von genau 41 Grad. In der Früh liegen die Temperaturen laut der Meteorologen der GeoSphere Austria übrigens noch bei 22 bis 26 Grad, im Tagesverlauf erreichen sie noch einmal um die 39 bis 40 Grad.