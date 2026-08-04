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Foto auf 5min.at zeigt das Naturhistorische Museum in Wien
Die brütende Hitze ist auch am Mittwoch weiterhin in Wien "zu Hause".
Wien
04/08/2026
Wieder 40 Grad?

Keine Spur von Regen: Mittwoch wird in Wien wieder brütend heiß

Einmal mehr wird das Wiener Wetter von brütender Hitze dominiert sein. Von Regen ist ebenfalls weiterhin keine Spur.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Von der Früh weg scheint in Wien – wie auch schon in den vergangenen Tagen – wieder den ganzen Tag die Sonne. Zusätzlich wird es auch wieder extrem heiß. Die brütende Hitze hat Wien mittlerweile ja schon seit Tagen im Griff. Am Freitag, Montag und Dienstag wurden in der Landeshauptstadt jeweils über 40 Grad gemessen, am Dienstag war es am Ende sogar ein klarer Allzeitrekord in der österreichischen Messgeschichte von genau 41 Grad. In der Früh liegen die Temperaturen laut der Meteorologen der GeoSphere Austria übrigens noch bei 22 bis 26 Grad, im Tagesverlauf erreichen sie noch einmal um die 39 bis 40 Grad.

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