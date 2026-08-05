28,1 Grad: Heißeste Nacht aller Zeiten in Österreich gemessen

In der Nacht auf Mittwoch purzelte der nächste Hitzerekord: Mit 28,1 Grad wurde die wärmste Nacht seit Aufzeichnungsbeginn in Österreich gemessen.

Die historische Hitzewelle in Österreich setzt weitere Rekorde: Nur einen Tag, nachdem erstmals 41 Grad in unserem Land gemessen wurden, ist in der Nacht auf Mittwoch (5. August) bereits der nächste Rekord gefallen. In der Wiener Innenstadt sank die Temperatur bis zum Morgen nicht unter 28,1 Grad – so warm war eine Nacht in Österreich seit Beginn der Messungen noch nie, wie David Kaufmann von tauernwetter.at bestätigte.

Alter Rekord erst sechs Wochen alt

Den Tiefstwert von 28,1 Grad registrierte die GeoSphere Austria um 6 Uhr früh. Damit wurde der bisherige österreichische Rekord von 27,3 Grad, der erst Ende Juni an der Wiener Jubiläumswarte aufgestellt worden war, gleich um 0,8 Grad übertroffen. Auch den bisherigen Stationsrekord der Wiener Innenstadt ließ die Nacht deutlich hinter sich. Dieser lag seit 2017 bei 26,9 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Tropennächte in sechs Landeshauptstädten

Doch auch in vielen anderen Städten war die Nacht auf Mittwoch nicht wirklich eine Abkühlung. Besonders warm blieb es in mehreren Landeshauptstädten. Eine sogenannte Tropennacht – also eine Nacht, in der die Temperatur zwischen 18 Uhr und 6 Uhr nicht unter 20 Grad fällt – wurde in Wien, Graz, Linz, Eisenstadt, St. Pölten und Bregenz registriert. Etwas erholsamer verlief die Nacht dagegen in Kärnten: In Klagenfurt sank die Temperatur auf 18,6 Grad und blieb damit knapp unter der Schwelle zur Tropennacht.

Erneut extreme Hitze erwartet

Eine rasche Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Auch am Mittwoch rechnen die Meteorologen erneut mit außergewöhnlich hohen Temperaturen. Damit könnte die derzeitige Hitzewelle weitere Rekorde ins Visier nehmen.