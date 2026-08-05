Melonen, Memory & Minze: Lokalaugenschein in „Cooler Zone“

Temperaturen bis zu 40 Grad machen (nicht nur) die Bundeshauptstadt zur Hitzehölle. Vor allem die Bewohner der inneren Bezirke Wiens leiden unter der Hitze. Ein Lokalaugenschein in Neubau zeigt, wo es Abkühlung gibt.

Heitere Stimmung, Brettspiele und Gratis-Getränke – die „Coole Zone“ im Pensionistenklub am Neubaugürtel 6a lockt mit angenehmen 22 Grad Raumtemperatur, während die Hitze draußen auf die 40 Grad zustrebt. Der Eintritt in die Abkühlungs-Oase ist frei.

Brettspiele und Getränke

Elf Damen und Herren, dazu zwei kleine Mädchen, haben sich am Montagnachmittag (3.8.) in dem Klub eingefunden. Extra-Tische bieten ausreichend Platz. Die „Hitze-Flüchtlinge“, vorwiegend Frauen, spielen Memory und Rummikub. Gratis dazu gibt’s Wasser mit Minze, erfrischende Melonenstücke und Kaffee.

Zuflucht auch am Wochenende

In ganz Wien bieten insgesamt 34 Kühlzonen (in 20 Bezirken) Zuflucht vor der Sommerhitze. Seit Sommer 2023 wurde das Angebot kontinuierlich erweitert. Öffnungszeiten im 7. Bezirk: Montag bis Freitag 10 – 18 Uhr. Im August auch an Wochenenden (12 – 18 Uhr) geöffnet. Weitere Infos gibt’s hier.