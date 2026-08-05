Brutaler Angriff auf Ex-Freundin: Mann soll Frau geschlagen und beraubt haben

Ein Mann (49) soll am Dienstag gewaltsam in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin eingedrungen sein. Laut Polizei attackierte er die Frau, bedrohte sie mit einem Teppichmesser und flüchtete anschließend mit ihrem Auto.

Der 49-jährige Serbe steht im Verdacht, seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung körperlich angegriffen zu haben. Nach Angaben der Polizei soll er ihr mehrere Schläge und Tritte versetzt haben. Darüber hinaus soll der Mann die Frau mit einem Teppichmesser bedroht und ihr mit dem Umbringen gedroht haben.

Opfer rief um Hilfe

Als die Frau lautstark um Hilfe rief, ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Dabei soll er den Rucksack des Opfers an sich genommen und anschließend unbefugt mit ihrem Wagen davongefahren sein. Polizisten nahmen den 49-Jährigen wenig später auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seiner Wohnadresse fest. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zudem wird er wegen mehrerer straf- und verwaltungsrechtlicher Delikte angezeigt.

Ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich laut Polizei außerdem heraus, dass der Tatverdächtige den Wagen ohne gültige Lenkberechtigung gelenkt haben soll. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er zum Zeitpunkt der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand.