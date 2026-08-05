Schwere Vorwürfe: Zwei 16-Jährige sollen in Wiener Wohnung vergewaltigt worden sein

In Rudolfsheim-Fünfhaus sollen sich in den frühen Dienstagmorgenstunden erschütternde Szenen abgespielt haben. Zwei Mädchen riefen die Polizei und gaben an, vergewaltigt worden zu sein.

Im 15. Bezirk in Wien sollen am Dienstag in der Früh zwei Mädchen vergewaltigt worden sein.

Im 15. Bezirk in Wien sollen am Dienstag in der Früh zwei Mädchen vergewaltigt worden sein.

Schreckliche Szenen sollen sich in Rudolfsheim-Fünfhaus abgespielt haben: Zwei 16-jährige Mädchen sollen am Dienstag (4. August) gegen 5 Uhr in einer Wohnung in Wien vergewaltigt worden sein. Die Jugendlichen riefen selbst die Polizei.

Mädchen seit Tagen abgängig

Die Polizei ermittelte den Einsatzort und rückte sofort mit Beamten der Spezialeinheit WEGA aus. Noch im Stiegenhaus wurde der 26-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Mädchen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei waren die Mädchen bereits seit mehreren Tagen von einer Wohneinrichtung abgängig. „Sie sollen sich mit anderen Personen in der Wohnung aufgehalten haben, um gemeinsam Suchtmittel zu konsumieren“, schildert die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort ein Säckchen mit einer „mutmaßlich suchtmittelhaltigen Substanz“ sicher.

Aussage verweigert

Der 26-jährige Afghane verweigerte laut Polizei die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.