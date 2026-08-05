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auf dem bild von 5min.at sieht man eine schreiende frau und polizisten.
Die offenbar betrunkene 40-Jährige griff plötzlich zur Waffe eines Polizisten.
Wien, 16. Bezirk
05/08/2026
Völlig ausgeartet

Lärmstreit in Ottakring eskaliert: Betrunkene Frau greift nach Polizeipistole

Erst Lärm, dann Zugriff: Ein nächtlicher Polizeieinsatz am Yppenplatz (Wien, 16. Bezirk) geriet am Dienstagabend außer Kontrolle.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Ein Routineeinsatz wegen Lärmbelästigung ist gestrigen Dienstag am Yppenplatz in Wien-Ottakring völlig ausgeartet: Eine 40-jährige Frau griechischer Herkunft spielte dort in der Nacht lautstark Musik. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos die Frau kontrollieren wollten, reagierte diese uneinsichtig und beschimpfte die Polizisten.

40-Jährige griff nach der Dienstwaffe eines Polizisten

Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus und kündigten eine Anzeige an. Während der Wegweisung eskalierte die Situation dann schließlich: Die offensichtlich alkoholisierte Frau griff nach der Dienstwaffe eines Polizisten.

Aussage verweigert

Sie wurde umgehend vorläufig festgenommen. Bei der Vernehmung verweigerte die 40-Jährige jegliche Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgt die Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß. Zudem muss sich die Frau wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen verantworden.

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