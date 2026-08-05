Wiener Asylunterkunft: 15-Jähriger droht nach Kopfstoß mit Klappmesser

In einer Wohngemeinschaft für Asylwerber ist es zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Dabei versetzte ein 16-jähriger Syrer einem 15-jährigen Afghanen während eines Streits einen Kopfstoß.

Gewaltsamer Streit unter Jugendlichen in Wien: Ein Konflikt in einer Asylunterkunft ist derart eskaliert, dass Betreuer einschreiten mussten, um Schlimmeres zu verhindern.

Gewaltsamer Streit unter Jugendlichen in Wien: Ein Konflikt in einer Asylunterkunft ist derart eskaliert, dass Betreuer einschreiten mussten, um Schlimmeres zu verhindern.

Der 15-Jährige zog im Zuge eines Streits in einer Asylunterkunft in Wien Favoriten am Dienstagnachmittag ein Klappmesser und bedrohte einen älteren Bewohner. Anwesende Betreuer reagierten rasch: Sie konnten dem Jugendlichen das Messer abnehmen und die Situation vorerst deeskalieren. Der 15-Jährige flüchtete anschließend aus der Wohngemeinschaft, wurde jedoch wenig später von herbeigerufenen Polizeibeamten angehalten und vorläufig festgenommen.

15-Jähriger führte Cannabisharz mit

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten mutmaßliches Cannabisharz sicher. Nach der Vernehmung wurde der 15-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Auch der 16-Jährige bleibt nicht unbehelligt: Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.