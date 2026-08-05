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auf dem bild von 5min.at sieht man die neue donau in wien.
Viele werden auch am morgigen Donnerstag in der Neuen Donau nach Abkühlung suchen.
Wien
05/08/2026
Donnerstagswetter

Der Donnerstag wird heiß: Der Höhepunkt der Hitzewelle ist allerdings vorüber

Es steht ein weitgehend sonniger und extrem warmer Tag bevor, an dem die Höchstwerte etwa 35 Grad erreichen. Im Laufe des Nachmittags nimmt bei Schwüle die Neigung zu Wärmegewittern zu.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Noch einmal drückende Hitze: Die Sonne dominiert den Donnerstag und lässt die Temperaturen auf rund 35 Grad klettern. Am Nachmittag wird es spürbar schwül, womit auch das Risiko für vereinzelte Hitzegewitter steigt. Bereits am Morgen frischt der Wind aus West bis Nordwest spürbar auf – rund um spätere Gewitter kann es zu kräftigen Böen kommen.

In Niederösterreichs „nur noch“ teilweise sehr heiß

Die Höchsttemperaturen erreichen Werte von 27 bis 38 Grad. Die höchsten Werte werden im Marchfeld gemessen, während die Thermometer im Wald- und Mostviertel gebietsweise unter 30 Grad anzeigen.

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