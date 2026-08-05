Schuss auf Fluchtwagen: Wilde Verfolgungsjagd durch Wien

Nach einer Fahrerflucht in Wien ist es am Mittwoch zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen. Die Flucht endete erst nach mehreren Kollisionen und einer Schussabgabe der Polizei mit der Festnahme des Lenkers.

Im Bereich der Autobahnabfahrt Simmering kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten auf das flüchtende Fahrzeug.

Im Bereich der Autobahnabfahrt Simmering kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten auf das flüchtende Fahrzeug.

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wien-Floridsdorf, im Bereich der Auffahrt zur Nordbrücke, flüchtete ein PKW mit ungarischer Zulassung am Mittwochnachmittag über die A22 und A23 Richtung A4. Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Schussabgabe bei Verfolgungsjagd: Lenker festgenommen

Dabei verursachte der Flüchtende mehrere Kollisionen mit unbeteiligten Fahrzeugen. Im Bereich der Autobahnabfahrt Simmering kam es zu einer Schussabgabe durch einen Polizisten auf das flüchtende Fahrzeug. Dieses konnte auf der Autobahn angehalten und der Lenker festgenommen werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen Mann (Stbg.: Österreich). Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Ein an der Amtshandlung beteiligter Polizist wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Von weiteren verletzten Personen ist derzeit nichts bekannt. Die näheren Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen.