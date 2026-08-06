Wohnungsbrand in Wien-Liesing kostet 55-Jährigen das Leben

Eine Nachbarin hatte die Einsatzkräfte wegen eines von ihr wahrgenommenen Brandgeruchs im Stiegenhaus der Wohnanlage im 23. Wiener Bezirk gerufen. Die Berufsfeuerwehr hat daraufhin die Eingangstür geöffnet und daraufhin festgestellt, dass der Brand bereits von selbst erloschen war. Für den 55-jährigen Bewohner kam allerdings jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch leblos geborgen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch eine Zigarette oder eine brennende Kerze ausgelöst worden sein, die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung anschließend und belüftete sie. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.