Teenietrio brach in Friseur ein: Zeuge beobachtete alles

Mittwochnacht brachen in Wien drei Jugendliche in einen Friseursalon ein. Weit kamen sie mit ihrer Beute aber nicht.

Drei Jugendliche sollen die Glasscheibe der Eingangstüre eines Friseursalons eingeschlagen haben, um in das Geschäft zu gelangen. Anschließend sollen sie den Salon mit einer Geldbörse verlassen haben. Vor dem Geschäft entnahmen sie das Bargeld aus der Geldbörse, warfen diese auf den Boden und flüchteten in Richtung Gürtel.

Zeuge rief Polizei

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Im Zuge dieser konnten zwei der drei Tatverdächtigen von den Beamten im Bereich der Neustiftgasse angehalten werden. Der Zeuge identifizierte die beiden Jugendlichen eindeutig als Tatverdächtige. Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 14-Jährigen (StA.: Österreich) und einen 13-Jährigen (StA.: ungeklärt). Im Zuge einer Personsdurchsuchung stellten die Beamten das gestohlene Bargeld sicher.

14-Jähriger noch flüchtig

Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der 13-Jährige wurde nach Abschluss der Amtshandlung einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der dritte Tatverdächtige konnte im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden, ist den Ermittlern jedoch namentlich bekannt. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen 14-Jährigen (StA.: Serbien). Diesbezüglich sind die Ermittlungen noch am Laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 10:37 Uhr aktualisiert