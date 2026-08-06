28-Jähriger am Keplerplatz überfallen – drei Festnahmen

Ein 28-Jähriger wurde am Mittwochabend am Keplerplatz in Wien-Favoriten von mehreren Personen angegriffen. Drei Verdächtige wurden festgenommen, zwei weitere werden noch gesucht.

Ein 28-Jähriger wird am Keplerplatz von fünf Personen angegriffen und beraubt. Die Polizei nimmt drei Verdächtige fest, zwei weitere werden noch gesucht.

Ein 28-Jähriger wird am Keplerplatz von fünf Personen angegriffen und beraubt. Die Polizei nimmt drei Verdächtige fest, zwei weitere werden noch gesucht.

Der 28-Jährige suchte am Mittwoch, dem 5. August, eine Polizeiinspektion auf. Dort gab er an, kurz zuvor Opfer eines Raubüberfalls geworden zu sein. Der Vorfall soll sich gegen 19.15 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten ereignet haben. Der Mann war nach eigenen Angaben zu Fuß unterwegs.

Handy geraubt

Plötzlich seien vier Männer und eine Frau auf den 28-Jährigen zugekommen. Die Gruppe soll auf ihn eingeschlagen haben. Einer der Männer entriss ihm dabei sein Mobiltelefon. Danach ließen die Tatverdächtigen von dem Mann ab und flüchteten.

Drei Festnahmen

Unmittelbar nach der Anzeige wurden zwei Streifenwagen zum Keplerplatz geschickt. Die Polizisten leiteten dort die Fahndung nach den fünf Verdächtigen ein. Drei tatverdächtige Personen konnten angehalten werden. Auch das gestohlene Mobiltelefon wurde gefunden und sichergestellt.

Suche läuft weiter

Vorläufig festgenommen wurden eine 17-jährige rumänische Staatsbürgerin sowie zwei algerische Staatsbürger im Alter von 22 und 23 Jahren. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird weiterhin gesucht. Die Ermittlungen zu ihrer Ausforschung sind laut Landespolizeidirektion Wien im Gange. Der 28-Jährige erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen im Gesicht und an den Knien.