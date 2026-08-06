Polizei schnappt auffälligen Lenker: Drogen, kein Schein und zwei Festnahmen

Eine Routinekontrolle nahm für einen 27-jährigen Autofahrer im 15. Wiener Gemeindebezirk ein abruptes Ende. Als Beamte im Zuge ihres Streifendienstes ein älteres Fahrzeug überprüfen wollten, versuchte der Mann zu flüchten.

In Wien wurde gestern ein Mann, der unter Drogen stand, sowie zwei Frauen ohne Aufenthaltsbewilligung aus dem Verkehr gezogen.

In Wien wurde gestern ein Mann, der unter Drogen stand, sowie zwei Frauen ohne Aufenthaltsbewilligung aus dem Verkehr gezogen.

Beamte wurden im Zuge ihres Streifendienstes auf ein älteres Fahrzeug aufmerksam und beabsichtigten, den Lenker anzuhalten sowie einer Lenkerund Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Als die Beamten versuchten, das Fahrzeug anzuhalten, bog der Lenker un-

vermittelt ab. Er konnte erst angehalten werden, nachdem die Beamten ihm durch das Verstellen des Funkwagens den Weg abgeschnitten hatten, so die Polizei.

Fahrzeug wies schwere Mängel auf

Der 27-jährige Lenker zeigte deutliche Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte er, so die Beamten weiter. Zudem konnte er keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, da ihm diese bereits entzogen worden war. Am Fahrzeug wurden mehrere schwere technische Mängel festgestellt. Die Kennzeichentafeln wurden daher abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Aufenthaltsverbot gegen beide Frauen

Im Fahrzeug befanden sich außerdem eine 25-jährige Ungarin sowie eine 31-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Ungarn. Im Zuge ihrer Identitätsfeststellung wurde festgestellt, dass gegen beide Frauen ein Aufenthaltsverbot besteht. Darüber hinaus konnte im Fahrzeug eine unbestimmte Menge an Suchtmitteln vorgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Frauen wurden festgenommen. Der 27-jährige aus Bulgarien wird sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsstrafrechtlich zur Anzeige gebracht, heißt es abschließend.