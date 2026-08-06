Duo zerrt 25-Jährigen in den Park, bedroht und beklaut ihn

In Wien-Liesing kam es heute Früh, gegen 6.30 Uhr, zu einem Überfall. Zwei Unbekannte zerrten einen Mann in einen Park und bedrohten ihn. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Ein 25-jähriger Mann war zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern von hinten gepackt und in einen nahegelegenen Park gezerrt wurde. Dort bedrohten ihn die beiden Tatverdächtigen mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen, heißt es von der Wiener Polizei.

Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos

Das Opfer übergab den Unbekannten Bargeld sowie Kopfhörer. Anschließend flüchteten sowohl das Opfer als auch die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen zur Ausforschung der Tatverdächtigen sind im Gange, so die Beamten abschließend.