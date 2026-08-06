An der Kreuzung: Motorradfahrerin (48) nach Crash mit LKW schwer verletzt

Nach ersten Erhebungen lenkte ein 62-jähriger Mann seinen Lkw auf der Grinzinger Straße in Fahrtrichtung Grinzinger Allee. Im Kreuzungsbereich mit der Heiligenstädter Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Eine 48-jährige Motorradlenkerin befuhr die Grinzinger Straße in Richtung Nussdorfer Lände und wollte die Kreuzung mit der Heiligenstädter Straße geradeaus überqueren. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß, wodurch die 48-Jährige zu Sturz kam. Die Motorradfahrerin wurde von der Berufsrettung. Wien erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.