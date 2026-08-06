Großeinsatz in Wien-Währing bei Dorotheum-Filiale

In Wien findet derzeit ein Großeinsatz statt. Grund dafür dürfte ein Überfall auf eine Dorotheum-Filiale sein. Immerhin: Erste Hinweise auf eine mögliche Geiselnahme haben sich nicht bestätigt.

Am Donnerstagnachmittag, 6. August 2026, musste die Polizei gegen 15 Uhr zu einem Großeinsatz zu einer Dorotheum-Filiale in die Währinger Straße in Wien ausrücken. Wie Medien berichten, soll es dort einen Überfall gegeben haben, die Kronen Zeitung berichtete sogar von einer möglichen Geiselnahme. Letzteres hat sich nicht bestätigt und zu ersterem hält sich die Polizei aktuell noch bedeckt. Laut ORF habe eine Zeugin davor eine vermeintlich bewaffnete Person im Geschäft gesehen. In einem Posting auf X erklären die Beamten, dass die Lage derzeit unklar sei und dass man aktuell klärt, ob noch Täter im Gebäude sind. Das Gebiet rund um den Vorfallsort ist jedenfalls großflächig abgesperrt worden, auch die Sondereinheit WEGA ist vor Ort.

©Streetview Die Filiale in der Währinger Straße 134 wurde überfallen.

Polizeieinsatz in Wien-Währing: Auch Öffis betroffen

Der Polizeieinsatz hat auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verkehrsmittel. So werden die Linien 37 und 38 in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Währinger Straße, der Volksoper und Gersthof über die Kreuzgasse und Simonygasse umgeleitet. Bei der Linie 37 kommt es auch zu „unterschiedlichen Intervallen“, heißt es seitens der Wiener Linien in der Betriebsinfo.

#Update: Verdächtiger soll mit Waffe in Geschäft sein

Nach ersten Befürchtungen, dass sich neben dem Verdächtigen auch Geiseln im Gebäude befinden könnten, gab die Polizei Entwarnung. Alle Mitarbeiter der Filiale konnten das Geschäft verlassen. Das Gebäude ist weiterhin abgesperrt, der mutmaßliche Täter soll sich laut Berichten der Kronen Zeitung noch im Inneren befinden. Spezialkräfte wie die Cobra und die WEGA stehen im Einsatz. Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Laut ersten Zeugenaussagen soll ein Mann mit einer Schusswaffe die Filiale betreten haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich rund um den Einsatzort zu meiden. Für Medienvertreter wurde in der Nähe ein eigener Bereich eingerichtet, um über die weiteren Entwicklungen zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 18:49 Uhr aktualisiert