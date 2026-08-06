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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Die Wiener und Wienerinnen erwartet ein wechselhafter Freitag.
Wien
06/08/2026
Wetterprognose

Wechselhafter Freitag in Wien und bis zu 29 Grad

Der Freitag wird in Wien wechselhaft. Wie sich das Wetter im Tagesverlauf verhält, erfährst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)
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„Schon in den Morgenstunden ziehen dichte Wolken und teils gewittrige Regenschauer über die Stadt. Im Tagesverlauf lockert es dann wieder auf und am Nachmittag sinkt die Schauerneigung“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen um die 21 Grad und die Tageshöchsttemperaturen um die 29 Grad.

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