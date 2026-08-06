U6-Station bekommt Upgrade: Neuer Zugang, Brücke und Aufzug fertig

Gute Neuigkeiten für die Fahrgäste der U6: Ab 7. August sorgen eine neue Brücke, die beide Bahnsteige verbindet, ein zusätzlicher Aufzug und direkte Bahnsteigzugänge bei der U6-Station Tscherttegasse für eine noch bessere und barrierefreie Erreichbarkeit. Ein zusätzlicher direkter Zugang beim Miep-Gies-Park zum Bahnsteig in Richtung Siebenhirten ermöglicht kürzere Wege, teilen die Wiener Linien in einer Aussendung mit.

Schritt in Richtung Modernisierung

Bereits seit Mai können beide Bahnsteige der U6-Station uneingeschränkt genutzt werden, bis Mitte August werden noch letzte Oberflächeninstandsetzungen durchgeführt, danach ist die Erweiterung vollständig abgeschlossen. Die U6 ist mit 24 Stationen und 17,4 Kilometern die zweilängste U-Bahn-Linie Wiens. Mit über 50 Aufzügen und zusätzlichen Rampen ist die braune Linie vollständig barrierefrei erreichbar. Zu Spitzenzeiten fährt alle 2-4 Minuten ein Zug. Alle Züge der U6 sind klimatisiert unterwegs. „Mit dem aktuellen Upgrade der U6-Station Tscherttegasse haben wir einen weiteren wichtigen Schritt bei der laufenden Modernisierung der U6 gesetzt. Der zusätzliche Aufzug, die neuen Zugänge und die Verbindungsbrücke verbessern die Erreichbarkeit der Station und sorgen für umfassende Barrierefreiheit. So schaffen wir mehr Komfort für unsere Fahrgäste und machen die Öffis für alle Menschen noch einfacher und bequemer nutzbar“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Mehr Barrierefreiheit, Komfort und kürzere Wege

Im Zuge der Arbeiten wurde auch der bestehende Aufzug erneuert und der Wartebereich verbessert, heißt es weiter. Der Bahnsteig in Richtung Floridsdorf wurde verbreitert und bietet nun mehr Platz für wartende Fahrgäste. Darüber hinaus wurden die Bahnsteigdächer über die gesamte Bahnsteiglänge verlängert. „Eine moderne Infrastruktur der Öffis sorgt nicht nur für Stabilität im Betrieb, sondern macht die Öffis auch für unsere Fahrgäste zunehmend attraktiver! Der breitere Bahnsteig und die längeren Bahnsteigdächer bieten unseren Fahrgästen mehr Platz und Komfort beim Warten auf die U6“, so Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Beide Bahnsteige barrierefrei erreichbar

Durch den neuen Aufzug am Bahnsteig Richtung Floridsdorf und den zusätzlichen Zugang beim Miep-Gies-Park sind beide Bahnsteige der Station vollständig barrierefrei erreichbar, wird mitgeteilt. Auch der Zugang von der Kirschenallee wurde erneuert und entspricht nun Barrierefreiheitsnormen. „Mit dem Upgrade der Station Tscherttegasse wird ein langjähriger Wunsch der Bewohner*innen des Kabelwerks Realität. Der zusätzliche Zugang, breitere Bahnsteige und die vollständige Überdachung verbessern den Alltag vieler Menschen im Grätzl deutlich. Für uns endet die Aufwertung aber nicht an der Station: Im Anschluss gestalten wir auch den Miep-Gies-Park auf Grundlage der Bürger*innenbeteiligung neu“, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.

Investitionen in Öffi-Netz

Bereits bei der Verlängerung der U6 bis Siebenhirten im Jahr 1995, wurden städtebauliche Entwicklungen, wie das Siedlungsgebiet Kabelwerk, mitgedacht und zusätzliche Zugänge und der Verbindungssteg mitgeplant. Nach Abschluss der U6-Tragwerksanierungen zwischen Schöpfwerk und Alterlaa konnten die Arbeiten bei der Tscherttegasse gestartet werden. Die U6 ist mit 24 Stationen und 17,4 Kilometern die zweilängste U-Bahn-Linie Wiens. Mit über 50 Aufzügen und zusätzlichen Rampen ist die braune Linie vollständig barrierefrei erreichbar. Zu Spitzenzeiten fährt alle 2-4 Minuten ein Zug. Alle Züge der U6 sind klimatisiert unterwegs, wird abschließend mitgeteilt.