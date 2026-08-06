Nach Überfallsalarm in Wien: Polizei spricht von „maskierter“ Person

Großeinsatz in Wien-Währing: Nach einem Überfallsalarm auf eine Dorotheum-Filiale gibt es mittlerweile neue Details.

Ein Überfallsalarm rief am heutigen Nachmittag die Wiener Polizei zu einer Dorotheum-Filiale auf der Währinger Straße – wir haben berichtet. Nach dem Eingang des Notrufs trafen umgehend Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ein.

Männliche, maskierte Person

Laut einer Zeugenaussage hatte eine männliche, maskierte Person das Geschäft betreten, die mutmaßlich eine Schusswaffe mit sich führte. Daraufhin flüchteten vier Mitarbeiter aus den Räumlichkeiten. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der mutmaßlich Bewaffnete sowie weitere Personen noch im Gebäude befanden, sperrte die Polizei den Bereich großräumig ab. Anwohner und Kunden angrenzender Geschäftslokale wurden aufgefordert, diese vorübergehend zu verlassen.

©Leserin Die Polizei stand im Großeinsatz.

Zahlreiche Einheiten alarmiert

Zur Unterstützung wurden zahlreiche Einheiten an den Einsatzort gerufen. Neben diversen Streifenkräften der Stadtpolizeikommanden, dem Landeskriminalamt Wien, der Landesverkehrsabteilung Wien und der Bereitschaftseinheit Wien kamen auch die Polizeidiensthundeeinheit sowie die Sondereinheiten WEGA und Cobra zum Einsatz. Eine koordinierte Durchsuchung des Objekts durch die Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra und einen Diensthund ergab schließlich, dass sich keine Personen mehr in den Räumlichkeiten aufhielten.

Ermittlungen laufen

Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand körperlich verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs gegen den bislang unbekannten Täter übernommen, die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Derzeit sichert die Polizei vor Ort Spuren und vernimmt Zeugen zum Hergang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 22:45 Uhr aktualisiert