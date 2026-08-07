Bereits 400 Anrufe beim „Hitzetelefon“

Wegen der aktuellen Hitzewelle gingen beim österreichischen Hitzetelefon bereits 400 Anfragen ein. Unter der kostenfreien Nummer 0800 880 800 berät geschultes Personal dazu, wie man am besten mit den hohen Temperaturen umgeht.

Wer sich bei großer Hitze selbst unwohl fühlt oder Hilfe für Angehörige sucht, kann sich an das sogenannte "Hitzetelefon" wenden.

Wer sich bei großer Hitze selbst unwohl fühlt oder Hilfe für Angehörige sucht, kann sich an das sogenannte "Hitzetelefon" wenden.

Die Fragen an das Hitzetelefon mit der Nummer 0800 880 800 sind vielfältig: Sie reichen von der richtigen Lagerung von Medikamenten bei über 29 Grad Raumtemperatur über Anträge für Vermieter-Klimaanlagen bis hin zu Tipps, wie Babys mehr trinken. Das erklärte Leiterin Andrea Schmidt im Gespräch mit dem ORF Wien. Rund 400 Beratungsgespräche wurden diesen Sommer beim Hitzetelefon geführt. Nach einem Peak im Juni mit bis zu 50 Anrufen pro Tag gingen die Zahlen im August etwas zurück. Schmidt führt diesen Rückgang auf das zunehmende Wissen der Menschen im Umgang mit der Hitze sowie auf die Urlaubszeit zurück

Zwischen 20 und 30 Fachkräfte beraten bei gesundheitlichen Problemen mit Hitze

Die Anfragen beim Hitzetelefon gliedern sich laut der Leitung in drei Hauptkategorien: Persönliches Unwohlsein, allgemeine Fragen sowie die Sorge um gefährdete Personen. Dazu zählen neben Obdachlosen im öffentlichen Raum und Säuglingen vor allem auch pflegebedürftige Angehörige. Das Telefon wird von der Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag des Gesundheits- und Sozialministeriums betrieben, wobei etwa 20 bis 30 geschulte Fachkräfte nach einem festen Leitfaden beraten. Bei medizinischen Notfällen wird weiterhin an die 1450 oder den Notruf 144 verwiesen.