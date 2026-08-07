Stehen vor den Trümmern ihrer Existenz: 11 Mitarbeiter einer Elektrofirma um Jahreseinkünfte geprellt

Jahrelang schufteten sie auf Montage, nun stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz: Nach der Insolvenz eines Elektrotechnikbetriebs kämpfen elf ehemalige Beschäftigte nicht nur mit dem Jobverlust, sondern auch um Tausende Euro.

Die Arbeiterkammer (AK) Wien schlägt Alarm: Die Betroffenen der mittlerweile insolventen Elektrofirma arbeiteten in Vollzeit und waren durchgehend im Außendienst auf Baustellen im Einsatz. Gemäß Kollektivvertrag standen den Elektrikern für das Pendeln und Montageeinsätze neben der regulären Montagezulage auch sogenannte Entfernungszulagen zu. Ein Blick in die Unterlagen offenbart jedoch ein systematisches Versäumnis: Diese Zulagen wurden den Arbeitnehmern über Jahre hinweg schlichtweg nie ausbezahlt.

„Kein Versehen, sondern Bereicherung“

Bei der Arbeiterkammer findet man dafür deutliche Worte. Von einem einfachen Versehen in der Lohnbuchhaltung kann keine Rede sein – der Verdacht wiegt schwer, dass die Firmenleitung die Gehälter der Beschäftigten vorsätzlich drückte, um die eigenen Gewinne zu maximieren.

Elektriker werden wohl auf dem Großteils des Geldes sitzen bleiben

Für die Betroffenen ist der Schock doppelt groß: Zwar unterstützt die AK Wien Insolvenzberatung die Ex-Mitarbeiter nun dabei, ihre Ansprüche einzufordern, rechtlich können über den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) allerdings nur die Ausfälle der vergangenen sechs Monate geltend gemacht werden. Da viele der Elektriker jedoch weit länger als zwei Jahre im Betrieb angestellt waren, bleiben sie voraussichtlich auf einem Großteil des nachzuzahlenden Geldes sitzen.

AK warnt vor Kürzungen beim Insolvenz-Entgelt-Fonds

Der aktuelle Fall befeuerte zugleich eine Debatte um den Schutz von Arbeitnehmern im Pleitefall. Forderungen von Arbeitgeberseite, die Leistungen des Insolvenz-Entgelt-Fonds zu kürzen, stößt bei der Interessensvertretung auf scharfe Kritik. „Leider sehen wir in der Beratungspraxis fast täglich, dass Lohnabrechnungen nicht korrekt erstellt wurden“, betont Karin Ristic, Leiterin der AK Wien Insolvenzberatung. Eine Beschneidung der Entgeltgarantie würde genau jene treffen, die monatelang voll gearbeitet haben, ohne korrekt entlohnt worden zu sein. „Wenn die Firma insolvent wird, ist das für die Betroffenen immer eine erhebliche Belastung“, so Ristic weiter. Der IEF sei für Betroffene in solchen Extremsituationen das letzte entscheidende Sicherheitsnetz – und müsse genau deshalb finanziell uneingeschränkt abgesichert bleiben.