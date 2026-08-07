Wiener Stadtpark: Aggressiver Mann greift Rettungskräfte und Polizisten an

Ein Einsatz im Wiener Stadtpark ist eskaliert: Ein aggressiver Mann hat Rettungssanitäter bedroht und verständigte Polizisten attackiert. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Beamter verletzt.

Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, holte der Verdächtige aus und versuchte, einen Polizisten mit einem Faustschlag zu treffen.

Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, holte der Verdächtige aus und versuchte, einen Polizisten mit einem Faustschlag zu treffen.

Beamte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage wurden am gestrigen 6. August 2026 zur Unterstützung der Kollegen der Polizeiinspektion Brandstätte in den Stadtpark gerufen. Grund für den Einsatz war ein Mann, der sich gegenüber Rettungssanitätern äußerst aggressiv verhalten und versucht hatte, auf diese einzuschlagen.

Verdächtige wollte Polizisten mit der Faust schlagen

Beim Eintreffen der Exekutivkräfte beruhigte sich die Lage nicht. Der Mann schrie lautstark umher. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, holte der Verdächtige aus und versuchte, einen Polizisten mit einem Faustschlag zu treffen. Die Polizisten überwältigten den Mann daraufhin und nahmen diesen fest.

Verletzter Polizist konnte Dienst nicht mehr fortsetzen

Aufgrund des massiven Widerstandes gestaltete sich die Festnahme äußerst schwierig. Ein Polizeibeamter zog sich dabei eine Verletzung am Knie zu und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Ein im Anschluss durchgeführter Alkovortest ergab bei dem Festgenommenen eine Alkoholisierung von rund 0,7 Promille. Der Mann befindet sich derzeit weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.