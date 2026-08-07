Mann soll Ex-Freundin jahrelang missbraucht und bedroht haben – Festnahme

In Wien-Leopoldstadt kam es gestern zu einer Festnahme. Eine junge Frau hat ihren Ex-Freund angezeigt. Dieser soll sie über Jahre hinweg sexuell missbraucht, genötigt und mehrfach bedroht zu haben.

Eine 25-jährige Frau erstattete in den gestrigen Nachmittagsstunden in der Polizeiinspektion Praterstern Anzeige gegen ihren Ex-Freund, einen 29-jährigen Mann, dessen Staatsangehörigkeit derzeit noch ungeklärt ist. Der Mann steht im Verdacht, die Frau im Verlauf ihrer über Jahre hinweg immer wieder unterbrochenen Beziehung im Zuge diverser Meinungsverschiedenheiten mehrfach bedroht, genötigt und auch sexuell missbraucht zu haben, teilt die Wiener Polizei mit.

Festnahme nach Drohung mit dem Umbringen

Am Tag der Anzeigenerstattung soll der 29-Jährige die Frau zudem mit einem Messer und einem Hammer mit dem Umbringen bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde schließlich von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in Gerasdorf bei Wien ausgeforscht und mit Unterstützung der örtlich zuständigen Polizeikräfte festgenommen.

Befindet sich in Haft

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Vernehmung des Tatverdächtigen steht noch aus. Er befindet sich derzeit in Haft.

Wiener Polizei bietet Hilfe Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh-

men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Num-

mer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus

persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner:

• WEISSER RING: 050 50 16

• Frauenhelpline: 0800 222 555

• Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

• Opfer-Notruf: 0800 112 112

• Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 11:55 Uhr aktualisiert