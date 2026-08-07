Nächtlicher Einsatz bei Wiener Pizzeria: Betrunkener wirft Geschirr um sich

Ein Streit in einer Pizzeria in Wien-Leopoldstadt ist am Donnerstagabend eskaliert. Ein 41-Jähriger soll Geschirr zu Boden geworfen, Polizisten beschimpft und einem Beamten Gewalt angedroht haben.

Gegen 22.30 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektion Tempelgasse am 6. August zu einer Pizzeria in Wien-Leopoldstadt gerufen. Zuvor soll es zwischen einem 41-jährigen serbischen Staatsangehörigen und einem anderen Gast zu einem Streit gekommen sein. Nachdem der andere Mann das Lokal bereits verlassen hatte, soll der 41-Jährige weiterhin äußerst aggressiv gewesen sein. Laut Polizei warf er mehrere Teller und Gläser auf den Boden, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Mann beschimpfte Beamte

Auch beim Eintreffen der Polizisten beruhigte sich die Situation nicht. Der Mann soll die Beamten beschimpft, teilweise wirre Aussagen getätigt und sich geweigert haben, sein Verhalten einzustellen oder das Lokal zu verlassen. Nachdem der 41-Jährige einem Polizisten Gewalt angedroht hatte, nahmen ihn die Beamten fest.

Festnahme unter Einsatz von Körperkraft

Auch während der Festnahme setzte der Mann laut Polizei seine Beschimpfungen und sein aggressives Verhalten fort. Da er sich geweigert habe, den Arrestantenwagen freiwillig zu verlassen, mussten die Einsatzkräfte Körperkraft anwenden. Ein anschließender Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 2,32 Promille. Nach seiner Vernehmung wurde der 41-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.