Mit dem Tod bedroht? Betrunkener stand plötzlich in der Wohnung seiner Ex

Polizisten der Polizeiinspektion Trillergasse nahmen in der Nacht auf Donnerstag einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen in der Wohnung seiner 54-jährigen Ex-Freundin fest.

Der Mann steht im Verdacht, sich unbefugt Zutritt zur Wohnung verschafft zu haben. Als ihn die Frau aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben, teilt die Wiener Polizei mit.

Alkovortest ergab 2,85 Promille

Den Wohnungsschlüssel soll sich der 43-Jährige bereits am Vortag im Zuge eines Umzuges, bei dem er die Frau unterstützt hatte, widerrechtlich angeeignet haben. Im Zuge der Personsdurchsuchung stellten die Polizisten ein Klappmesser im Rucksack des Tatverdächtigen sicher. Ein Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,85 Promille.

Mann bestritt die Vorwürfe

Der 43-Jährige bestritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt, heißt es abschließend vonseiten der Beamten..