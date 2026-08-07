Bis zu 31 Grad am Samstag: Wind sorgt für leichte Erfrischung

Über weite Strecken des Tages dominiert der Sonnenschein. Einzig am frühen Morgen können sich noch etwas dichtere Wolken halten. Bei mäßigem Nordostwind steigen die Temperaturen auf rund 31 Grad.

Nachdem sich die letzten lockeren Wolkenfelder des Morgens zügig verziehen, übernimmt die Sonne vollends das Kommando und beschert einen strahlenden Tag. Ein angenehmer, schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen sorgt dabei für eine leichte Erfrischung.

Im Tagesverlauf bis zu 31 Grad möglich

Nach einer recht warmen Nacht mit milden 18 Grad am Stadtrand und tropischen 22 Grad in den dicht bebauten Straßenzügen der Innenstadt klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf sommerliche 31 Grad.