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/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten vor einem Regal mit Parfüms.
In Wien-Margareten hat ein Ladendieb den dortigen Filialleiter attackiert. Der 30-Jährige konnte festgenommen werden.
Wien, 5. Bezirk
07/08/2026
Attacke

Ladendieb schlägt Filialleiter ins Gesicht: Festnahme in Margareten

Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wien-Margareten endete mit einer Festnahme. Ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, mehrere Kaffeepackungen sowie Autodüfte entwendet zu haben.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Der 27-jährige Filialleiter in Wien-Margareten (5. Bezirk) bemerkte den Vorfall am gestrigen 6. August gegen 14 Uhr und folgte dem Mann aus dem Geschäft, um ihn zur Rede zu stellen. Als er den 30-Jährigen anhielt, soll dieser dem Filialleiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Verdächtiger vor Ort festgenommen

Trotz der Attacke gelang es dem 27-Jährigen, den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest. Weitere Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.

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