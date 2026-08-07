Ladendieb schlägt Filialleiter ins Gesicht: Festnahme in Margareten

Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wien-Margareten endete mit einer Festnahme. Ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, mehrere Kaffeepackungen sowie Autodüfte entwendet zu haben.

In Wien-Margareten hat ein Ladendieb den dortigen Filialleiter attackiert. Der 30-Jährige konnte festgenommen werden.

In Wien-Margareten hat ein Ladendieb den dortigen Filialleiter attackiert. Der 30-Jährige konnte festgenommen werden.

Der 27-jährige Filialleiter in Wien-Margareten (5. Bezirk) bemerkte den Vorfall am gestrigen 6. August gegen 14 Uhr und folgte dem Mann aus dem Geschäft, um ihn zur Rede zu stellen. Als er den 30-Jährigen anhielt, soll dieser dem Filialleiter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Verdächtiger vor Ort festgenommen

Trotz der Attacke gelang es dem 27-Jährigen, den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest. Weitere Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.